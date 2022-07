Stadt Dachau will kein „Layla“ auf dem Volksfest

Spätestens seit es auf dem Volksfest in Würzburg verboten wurde, wird auch hier in Oberbayern über den Party-Schlager „Layla“ diskutiert. Das Lied steht in der Kritik, sexistisch und frauenverachtend zu sein. Jetzt hat sich auch die Stadt Dachau dagegen ausgesprochen, dass das Lied hier auf dem Volksfest gespielt wird. So ein plump sexistischer Song passe nicht auf ein familienfreundliches Volksfest, so Kulturamtsleiter Schneider. Bei den Festwirten und Bands sorgt das für Kritik. In den Dachauer Nachrichten haben sie angekündigt, das Lied in zweieinhalb Wochen trotzdem spielen zu wollen.