Stadt, Land, Fluss, Plus 5 für 500 Spezial

Vom 4. bis 7. Oktober könnt Ihr bei unserem Kultspiel Stadt, Land, Fluss, Plus im TOP FM Frühstücksradio so richtig absahnen. Jeder, der in dieser Woche 5 richtige Antworten schafft, bekommt von uns einen 500 Euro Gutschein für Mömax, das Trendmöbelhaus, geschenkt. Sollte es ein Spieler nicht schaffen, wandert das Geld in den Jackpot für den nächsten Tag.

Die Spielregeln sind wie immer: Ihr bekommt einen Buchstaben und jede Menge Kategorien von uns, und habt 30 Sekunden Zeit, um so viele richtige Antworten wie möglich zu geben. Bei unserem 5 für 500 Spezial, reichen Euch aber schon fünf richtige Antworten aus. Gespielt wird wie gewohnt um 07:40 Uhr im TOP FM Frühstücksradio.

