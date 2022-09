Stadt, Land, Fluss, Plus – 8 für 8 Wiesn Spezial

Wiesnzeit ist Ausnahmezeit und deswegen spielen wir auch bei Stadt, Land, Fluss, Plus verrückt. In der Woche vom 19. bis 23. September 2022 spielen wir das 8 für 8 Wiesn Spezial. Jeder, der bei Stadt, Land, Fluss, Plus mindestens 8 richtige Antworten schafft, bekommt von uns einen Abendtisch auf der Wiesn für 8 Personen. Essen und Trinken legen wir auch mit drauf, mit je 2 Bier- und einer Hendlmarke pro Person. Der Tisch ist einem der großen Bierzelte am Sonntag, den 25. September 2022 für Euch reserviert.

Damit ihr extra viele Chancen habt, spielen wir nicht nur wie gewohnt um 07:40 Uhr im TOP FM Frühstücksradio, sondern auch um 17:40 Uhr bei TOP FM Von 3 bis Frei.

Meldet Euch jetzt an: