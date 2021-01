Noch öfter – noch größer – Stadt Land Fluss Plus wird ab jetzt XXL. Damit Ihr Euch im Lockdown nicht langweilen müsst, spielen wir ab sofort jeden Tag um 7:40, 9:40 und 16:40 Uhr mit Euch das spannendste Radioquiz fürs TOP FM Land. Ob mitquizzen vor dem Radio oder als Kandidat*in in der Show, unser Kultspiel versüßt Euch den Tag. Und das Beste: Auf den Wochengewinner warten 500 Euro Cash.

Meldet Euch hier an, denn bei Stadt Land Fluss Plus XXL ist die Teilnahme nur mit einer Online-Anmeldung möglich. Eine mehrfache Teilnahme ist im Aktionszeitraum ausgeschlossen. Sollte es am Ende einer Woche mehrere Kandidaten mit der gleichen Anzahl an richtigen Antworten geben, entscheidet das Los über den Gewinner der 500 Euro.