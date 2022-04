Stadtführung in Freising zum „Tag des Bieres“

506 Jahre ist das bayerische Reinheitsgebot alt. In ganz Oberbayern wird deshalb der Tag des Bieres gefeiert. In München schon gestern, hier in Freising, aber erst am Donnerstag, dafür mit einem großen Fest. Livemusik, Einzug des Herolds, der das Reinheitsgebot verliest und natürlich das traditionelle Anzapfen dürfen da nicht fehlen. Passend dazu findet auch eine Stadtführung statt: “Auf den Spuren alter Freisinger Braustätten” lernt man alles über Freisings große Tradition als Bierstadt. Los gehts am Donnerstag um 15 Uhr, eine Anmeldung ist notwendig. Das geht bei der Touristinformation, Tel. 0 81 61/54-4 41 11. Treffpunkt ist am 28. April vor der Touristinformation, Rindermarkt 20. Preis: 8 €/ ermäßigt 5 €.