Stadtradeln startet in weiteren Kreisen

Bei uns in der Heimat wird jetzt wieder ordentlich gestrampelt – und das nicht nur, weil wegen Corona viele auf das Rad umgestiegen sind. Bei der bundesweiten Aktion Stadtradeln werden wieder fleißig für die Städte, Gemeinden oder Kreise Kilometer gesammelt. In den Kreisen Freising oder Starnberg läuft die Aktion schon – und in den Kreisen München, Ebersberg und Landsberg geht es dann ab Sonntag los. Und die Aktion schlägt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Der Umstieg auf’s Rad ist gut für das Klima und gleichzeitig auch für die eigene Gesundheit und Fitness.

Anmelden geht auf stadtradeln.de!