Kein nerviges Warten am Telefon mehr – hier in Fürstenfeldbruck sind die Stadtwerke für Kunden jetzt auch ganz einfach über WhatsApp erreichbar. Und so geht’s: Der Chat wird mit einer Kurznachricht an die Telefonnummer vom Kundenservice aktiviert. Wenn die Datenschutzbedingungen bestätigt sind, startet der Dialog mit dem Kunden-Center. Und dann können eure Anliegen ohne Zeit- und Nervenverlust ganz schnell und simpel geklärt werden.

Kundenservice Telefonnummer: 08141 401111