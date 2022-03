Stadtwerke München suchen Rettungsschwimmer

Noch ist es frostig kalt auch hier in München, aber die Stadtwerke denken jetzt schon an die kommende Freibadsaison. Damit bei sommerlichen Temperaturen und dem zu erwartenden Besucherstrom aber keine Unfälle passieren, gibt es in allen städtischen Freibädern Rettungsschwimmer. Weil schon Mitte April die Freibadsaison startet, suchen die Stadtwerke schon jetzt neues Personal. Wer zwischen 18 und 65 Jahre alt ist, ein aktuelles Rettungsschwimmabzeichen hat und mindestens sechs Wochen am Stück Zeit mitbringt, kann den Job als Lebensretter antreten. Infos zur Bewerbung findet ihr hier.