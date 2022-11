Stammstreckensperrung am Wochenende

Wer am Wochenende mit der S-Bahn durch München fahren möchte, der sollte mal wieder mehr Zeit einplanen. Die S-Bahn Stammstrecke ist gesperrt, und zwar ab heute Abend um halb 11 Uhr – bis Montagmorgen um kurz vor 5 Uhr. Statt der S3 und der S8 fährt in der Zeit dann der Schienenersatzverkehr – S1 und S2 fahren weiter wie geplant.

Alle Streckenänderungen:

S3 West beginnt/endet in Pasing. S3 Ost beginnt/endet an der Hackerbrücke/Laim.

S4 West beginnt/endet in Pasing. S4 Ost entfällt zwischen Pasing und Trudering.

S6 West beginnt/endet in Pasing. S6 Ost beginnt/endet am Ostbahnhof und fährt als S7 Richtung Wolfratshausen weiter.

S7 West beginnt/endet am Ostbahnhof (Richtung Kreuzstraße am Ostbahnhof umsteigen) und fährt als S6 weiter Richtung Ebersberg. S7 Ost beginnt/endet am Ostbahnhof.

S8 West beginnt/endet in Pasing. S8 Ost entfällt zwischen Pasing und Johanneskirchen wegen anderer Bauarbeiten – zwischen Pasing und Laim besteht ein Schienenersatzverkehr im Zehn-Minuten-Takt.