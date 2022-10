Starnberg: Abschlussgespräche zu „See & the City“

Wie soll der Bahnhofsplatz hier in Starnberg in Zukunft aussehen? Den ganzen Sommer über lief dazu das Projekt “See and the City”. Das Prinzip: Weniger Parkplätze, mehr Fokus auf Fußgänger. Nicht bei allen ist das gut angekommen, zwischenzeitlich musste die Stadt zurückrudern und wieder mehr Parkplätze zur Verfügung stellen. Jetzt soll Bilanz gezogen werden. Morgen Abend findet digital ein Abschlussgespräch statt. Die zentrale Frage: Welche Maßnahmen sollen bleiben, welche nicht? Den Link zum Abschlussgespräch und weitere Infos findet ihr hier.