Endlich gibt es heute auch den fünften Teil der Film-Reihe „Reiterhof Wildenstein“ zu sehen. Ganze 7 Monate ist es schon her, als man bei der letzten Folge im Ersten mitfiebern konnte. Auch im Landkreis Starnberg wurden viele Szenen gedreht, am Starnberger See und auch in München – der Hauptdrehort war aber auf einem Reiterhof in Weilheim. Um 20:15 Uhr zeigt die ARD dann „Jacomo und der Wolf“ und vor allem die Wölfe sorgen dann für viel Aufregung.