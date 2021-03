Um den Seniorinnen und Senioren zu zeigen, dass man an sie denkt, haben sich die KiTa Kinder aus dem Landkreis Starnberg etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ganz fleißig haben sie in den letzten Wochen gebastelt und gemalt, um den Pflegeheimbewohnern wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das BRK Starnberg hat dazu auch noch ein paar Schokoherzen gegeben. Und das hat seine Wirkungen erfüllt – die Senioren hatten eine große Freude an der Aktion.