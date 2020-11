Bei der Stadtbücherei in Starnberg gibt es ab sofort „Bücher To Go“. Wer sich coronabedingt nicht in die Bücherei traut, kann sich online einfach Bücher oder Medien aussuchen, per Mail vorbestellen und die dann vor Ort an einem Fenster abholen. So gibt es keine Schlangen und der Kundenkontakt wird auf ein Minimum reduziert.