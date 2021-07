Starnberg: Bunte Stühle auf dem Kirchplatz

Wer in der Starnberger Innenstadt unterwegs ist und sich mal kurz ausruhen möchte, kann das zur Zeit auf vielen bunten Stühlen auf dem Kirchplatz in machen. Dafür hat die Mitmachaktion „Glücksmomente nehmen Platz“ gesorgt. Viele Bürger, Vereine und Institutionen haben ihrer Kreativität freien Lauf gelassen und Stühle angemalt, um so zu zeigen, was sie glücklich macht. Und so machen die Stühle jetzt den Kirchplatz bunter, schöner und bequemer und die Menschen ein Stück glücklicher. Und bei der Auswahl ist für jeden der genau richtige Stuhl zum Entspannen dabei. Wer möchte, kann noch die nächsten zwei Wochen auf so einem Glücksstuhl Platz nehmen.