In Starnberg wandern nicht nur die drei Könige. Mehr als 300 Wanderer treffen sich morgen früh zum „Dreikönigsmarsch“, um einmal um den ganzen Starnberger See zu umrunden. Das sind immerhin rund 50 Kilometer, die in 12 Stunden zurückgelegt werden müssen. Und die Teilnehmer reisen teilweise aus Hamburg oder Düsseldorf an – einfach weil die Strecke um den Starnberger See so schön ist.