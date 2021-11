Starnberg: Einbruchserie setzt sich fort

Am vergangenem Montag brachen bislang unbekannte Täter gleich in zwei Wohnungen in der Carolinenstraße, in Söcking ein. Beide Einbrüche wurde während des Tages verübt,. Beim ersten, bei dem vorwiegend Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet wurde, konnte die Tatzeit zwischen 08.30 Uhr und 17.30 Uhr eingegrenzt werden. Beim zweiten Einbruch, bei dem es den Tätern nicht schafften ins Anwesen zu gelangen, lag die Tatzeit zwischen 15.45 Uhr und 17.30 Uhr.

Bei beiden Taten entstanden durch das Aufhebeln der Fenster Sachschäden von jeweils ca. 500 Euro.

Ein weiterer Einbruch wurde zwischen vergangenem Freitag und letzten Dienstag, in Starnberg, Am Mühleich verübt. Auch hier hebelten die Täter eine Terrassentür auf und gelangten so in die Innenräume. Da das Anwesen jedoch gerade verkauft und an den neuen Eigentümer übergeben wurde, befanden sich keine lohnenden Wertsachen im Gebäude, sodass die Täter ohne Beute wieder ziehen mussten. Dennoch entstand auch hier Sachschaden.