Starnberg: Film-Challenge in den Osterferien

In den Osterferien noch nichts mit den Kindern vor? Kein Problem, die Kommunale Jugendarbeit in Starnberg organisiert nämlich eine Film-Challenge. Vom 29. März bis zum 1. April können Jugendliche von 12 bis 18 Jahren online mitmachen. Jeder Tag hat ein anderes Thema – zum Beispiel „Tiktok Magic und Stoptrick“. Vormittags gibt’s erst für ca. 2 Stunden eine Einführung und dann Aufgaben, die die Jugendlichen nachmittags ausprobieren können. Am letzten Tag darf dann eine gemeinsame Challenge ausgesucht werden. Das Programm ist kostenlos und auf zehn Personen beschränkt. Anmelden kann man sich alleine oder zu zweit als Team. Den Link dazu findet ihr hier.