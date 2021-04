Starnberg: Foodtrucks auf Samstagsmarkt

Es ist ja schon typisch und Tradition, dass man am Samstag einkaufen geht. Und das auch gerne auf dem Samstagsmarkt am Kirchplatz in Starnberg. Die Stadt hat jetzt aber nochmal dafür gesorgt, dass das Imbissangebot deutlich attraktiver wird. Noch bis Ende Mai stehen immer wieder verschiedene Foodtrucks auf dem Samstagsmarkt und bieten kulinarische Köstlichkeiten an. Am kommenden Samstag gibt es den „Pasta Traum“, der natürlich verschiedene Nudelvariationen anbietet. Aber ansonsten können sich die Besucher vom Samstagsmarkt an den anderen Wochenenden noch auf Maultaschen, Currywurst oder Spanferkel freuen.