Neben dem „Impfen To Go“ startet der Landkreis Starnberg nun das „Impfen auf dem See“. Wer möchte kann sich diesen Freitag an Bord der MS Seeshaupt auf den Großen Rundfahren auf dem Starnberger See impfen lassen. Für die Fahrt selbst braucht man zwar ein Ticket, allerdings bekommen alle, die sich dort impfen lassen einen Ermäßigungsgutschein von 50 Prozent für den nächsten Schiffsausflug. Den Fahrplan der Großen Schiffsrundfahrt findet Ihr hier.