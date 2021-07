Starnberg: Impfen „to go“ am Wochenende

Am Wochenende heißt es im Landkreis Starnberg wieder Impfen „to go“. Das mobile Impfteam des BRK Starnberg impft am Samstag, den 31. Juli, von 10 bis 15 Uhr im Foyer der Kreissparkasse in Starnberg. Die Eiswerkstatt in Starnberg spendiert den spontanen Impfligen dann jeweils eine Kugel Eis.

Am Sonntag, den 1. August, findet im Impfzentrum in Herrsching von 10 bis 12 und 13 bis 16 Uhr ein Impftag für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren statt. Für die gibt es dann nach der Impfung eine kleine Nascherei.