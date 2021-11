Zuletzt war die Impfkampagne etwas eingeschlafen, nur knapp 80 Leute wollten sich beim Starnberger Impfzentrum eine Spritze abholen. Jetzt waren es alleine am Wochenende knapp 500. Der Landkreis reagiert und fährt deshalb das Impfzentrum wieder hoch, genauso wie die Impfaußenstellen in Herrsching und Feldafing. In ungefähr vier Wochen sollen dann wieder mehr als 2700 Impfungen jede Woche durchgeführt werden können.