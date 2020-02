Starnberg: Internationale Deutsche Meisterschaft im Ergometer

Hier in Starnberg findet morgen eine Internationale Deutsche Meisterschaft im Rudern statt. Dabei geht es aber nicht raus auf den Starnberger See. Stattdessen treten rund 330 Sportler aus der ganzen Republik und Ländern wie Italien oder England in der Schlossberghalle gegeneinander an. Denn es handelt sich um die Meisterschaft im 30 Minuten Ergorudern. Die Teilnehmer müssen also innerhalb von 30 Minuten so viele Kilometer wie möglich auf Ergometerrudern, die man aus dem Fitnessstudio kennt, zurücklegen. Los geht’s morgen um 09 Uhr.