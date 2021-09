Starnberg: Internet-Portal hilft bei Kita-Platz-Suche

Die Suche nach einem Krippen-, Kita- oder Hort-Platz für die Kleinen ist ja oft eine langwierige und nervenaufreibende Angelegenheit. Hier in Starnberg will die Stadt deshalb den Eltern jetzt unter die Arme greifen. Über das Online-Portal „Little Bird“ kann man sein Kind anmelden und gezielt nach Einrichtungen im Umkreis suchen. Außerdem gibt es dort weitere Infos zu den Häusern und den Betreibern. Im Anmeldeformular kann man dann bis zu drei Kitas mit Wunschreihenfolge angeben. Aktuell sind in dem Portal 19 Einrichtungen von freien und städtischen Trägern verfügbar.

Hier könnt ihr das Portal erreichen!