Starnberg: „Jagd auf Staritäten“

Schatzsucher und Abenteurer aufgepasst, es geht auf Staritäten-Jagd. Zwei Stadtarchivare hier aus Starnberg haben jetzt eine historische Schnitzeljagd gestartet. Bis Mitte Mai könnt Ihr fünf Stationen entdecken und dort spannende Details über die Orte erfahren. An einer Starität bekommt Ihr dann auch Hinweise, wo die nächste ist. Alles was Ihr dafür braucht ist ein Handy, denn die Staritäten sind durchsichtige Tasche mit einem QR-Code. Die Antworten könnt ihr dann per Brief oder E-Mail beim Stadtarchiv abgeben – zu gewinnen gibt’s einen Band der Starnberger Stadtgeschichte.

Brief ans Stadtarchiv (Vogelanger 3 c, 82319 Starnberg) oder per E-Mail an stadtarchiv@starnberg.de