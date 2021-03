Starnberg: Kostenlose Bücher zum Mitnehmen

Leseratten aufgepasst – an der Stadtbücherei in Starnberg könnt ihr jetzt kostenlos Romane mitnehmen. Damit genug Platz für neue Medien ist, sortiert die Bücherei gerade viele ältere Bücher aus, der nicht mehr so gefragt sind. Und die Mitarbeiter haben die Romane in einem wetterfesten Häuschen am Rückeingang der Bibliothek platziert. Und da kann jetzt jeder vorbeikommen, und sich gerne kostenlos Bücher mitnehmen, die ihn interessieren. Wenn sich das Wetter weiter hält, sollen in den nächsten Wochen auch Kinder- und Sachbücher hinzukommen, so die Bibliothek.