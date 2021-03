Starnberg: Krimi Lunch für Familien

Hier sind wieder echte Detektive gefragt – die evangelische Kirchengemeinde in Starnberg lädt zum Krimi-Lunch für Kinder ein. Am Samstag um 10 Uhr geht’s mit einer kleinen Einführung per Zoom los. Nachdem das Verbrechen erklärt ist, sollen sich die Kinder und ihre Eltern dann um 11 draußen auf Spurensuche begeben. Am Ende der Suche gibt’s dann Mittagessen zum Mitnehmen am Carolinenhaus in Söcking. Der Fall selbst lässt sich erst später mit allen anderen Kindern zusammen komplett lösen. Für zwei Euro könnt ihr mitmachen, anmelden könnt ihr euch nur noch heute per E-Mail an kinder.starnberg@elkb.de mit dem Stickwort „Krimi-Lunch“. Alle Infos dazu findet ihr hier.