Der Landkreis Starnberg darf sich auch weiterhin „Fairtrade-Town“ nennen. Das hat der zuständige Verein TransFair e.V. bestätigt. Seit November 2019, also seit genau zwei Jahren heißt der Landkreis nun schon so. Und jetzt darf er sich auch noch zwei weitere so nennen. Dann muss sich der Landkreis allerdings wieder neu zertifizieren lassen.