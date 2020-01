Starnberg: Letzte Vorbereitungen für Eiszauber

Hier in Starnberg auf dem Kirchplatz laufen die letzten Vorbereitungen für den großen Eiszauber. Der startet wieder am kommenden Freitag. Dann können alle Eislaufbegeisterten wieder für drei Wochen ihre Runden auf der 300 Quadratmeter großen Eisfläche drehen. Offizieller Startschuss ist am Freitag ab 17.30 Uhr mit einer Eiskunstlaufshow und einer anschließenden Party mit Live-Band. Weitere Programmhighlights sind zum Beispiel der Perchalla-Kinderfasching, die Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen und jeden Mittwochnachmittag bekommen Kinder erste Schritte auf dem Eis beigebracht.