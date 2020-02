Kurz mal eben einkaufen gehen, Semmeln holen oder in die Apotheke. Hier in Starnberg sind für solche kurzen Sachen 50 Cent für eine halbe Stunde parken fällig. Bis jetzt. Denn der Stadtrat hat jetzt die sogenannte Semmeltaste beschlossen. Damit ist das Parken in der Innenstadt für eine Zeit von 30 Minuten kostenlos. Bis der neue Tarif gilt, dauert es aber noch ein paar Wochen, um die Parkautomaten umzurüsten. Ende März soll die Semmeltaste dann aber schon aktiv sein.