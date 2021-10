Starnberg: Spenden für die Saatgutbibliothek gesucht

Normalerweise macht die Stadtbücherei hier in Starnberg, was eine Bücherei so macht: Sie verleiht Bücher. Ab nächstem Frühjahr soll man sich hier aber auch Pflanzensamen ausleihen können. Denn die Stadtbücherei will eine Saatgutbibliothek aufbauen. Dort können sich Bürger dann ab dem Frühjahr Samen abholen. In der Erntezeit kann man dann seine Schulden ausgleichen und wieder Samen zurückbringen. Aber damit im Frühjahr auch Samen zum Verleihen da sein, sucht die Stadtbücherei jetzt Saatgut: Blumen, Bäume, Sträucher oder Gemüse, alles einfach in einen vorgefertigten Umschlag stecken und in der Bücherei abgeben. Den Umschlag bekommt ihr direkt dort oder unter hier zum als Druckvorlage zum Herunterladen.