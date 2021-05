Starnberg: Stadtarchiv sucht Zeitzeugen

Wer kennt noch den alten Gasthof Pellet-Mayer in Starnberg? Der war mal Kino und Kegelbahn – heute ist er ein beliebter Stadtmarkt. Das Stadtarchiv Starnberg sucht aber aktuell Zeitzeugen, die noch alte Anekdoten zum Gasthof erzählen können. Die werden aufgezeichnet und dann für ein Geschichtsprojekt der Stadt verwendet. Als Dankeschön gibt es einen Band der Starnberger Stadtgeschichtsreihe – wer Interesse hat kann sich per E-Mail an die stadtarchiv@starnberg.de oder per Telefon unter 08151 44 62 658 melden.