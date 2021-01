Starnberg: Stadtbibliothek plant Escape Room

Die Stadtbücherei in Starnberg zieht ein positives Fazit für 2020 und startet mit viel Schwung in das neue Jahr. Vor allem ein großes Highlight ist heuer in Planung: ein Escape Room. Das ist ein Spiel bei dem eine Geschichte erzählt wird und die Teilnehmer Rätsel und Aufgaben lösen müssen, um ans Ziel zu kommen. Welche Szenarien und Geschichten die Stadtbücherei für den Escape Room plant wird aber noch nicht verraten. Dass die Bücherei wichtig für die Starnberger ist zeigt vor allem eine Zahl vom letzten Jahr – auch wenn die Bibliothek für drei Monate geschlossen war, haben sie mehr Medien ausgeliehen als noch 2019.