Starnberg: Stadtspaziergänge wieder möglich

Die Gesellschaft für Wirtschafts – und Tourismusentwicklung im Landkreis bietet wieder Stadtführungen an. Auftakt ist am 23. Mai, Treffpunkt um 11 Uhr an der Infostelle am Dampfersteg in Starnberg (Bahnhof Starnberg See). Sie dauert 1,5 Stunden, die Teilnahme kostet vier Euro (ermäßigt für Schüler ab zehn Jahren, Kinder bis zehn Jahre frei). Eine Anmeldung bis Freitag 21. Mai, spätestens 16 Uhr ist unbedingt erforderlich. Telefonisch unter 08151/9060-0 oder per E-Mail an touristinfo@starnbergammersee.de