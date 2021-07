Gewütet wurde am Wochenende im Waldkindergarten an der Hanfelder Straße in Starnberg. Den haben bisher unbekannte Täter mit größeren Mengen Müll und kaputten Glasflaschen verwüstet, eine Picknickbank völlig zerstört, Stühle verbogen und eine Schubkarre angezündet. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Hundert Euro. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, soll sich bitte unter der 08151/3640 bei der Polizei Starnberg melden.