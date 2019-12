Im Landratsamt wegen eines Termines warten kann schon nervig sein. Hier in Starnberg bietet der Bürger Service den Wartenden deshalb kostenlos Säfte, Wasser oder Kaffee an. Und wer mag kann eine Spende ins Sparschwein werfen. Und die Starnberger waren dabei richtig spendabel. 2000 Euro kamen heuer zusammen – und zusätzlich noch 900 Euro von den Mitarbeitern. Und die hat das Landratsamt jetzt an soziale Einrichtungen gespendet.