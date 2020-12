Starnberg: Weihnachtliche Überraschung

Auch wenn wir Abstand halten müssen, die Gesellschaft hält weiterhin zusammen. In vielen Gemeinden in unserer Heimat haben Musiker, Vereine oder Kirchen etwas einfallen lassen, um die Menschen zu Weihnachten zu überraschen. Hier in Starnberg haben Vereine und Kulturschaffende einen digitalen Weihnachtsgruß gestaltet. Verschiedene Musikgruppen haben weihnachtliche Lieder aufgenommen, es werden Gedichte und Geschichten vorgelesen. Und das alles kann man sich nun ganz einfach online auf der Homepage der Stadt anschauen.