Starnberg: Wieder Foodtrucks auf dem Wochenmarkt

Streetfood-Samstag heißt es nun auch den Juli über am Kirchplatz in Starnberg. Jeden Samstag zwischen 10 und 14 Uhr bekommt man hier immer wieder neue Gerichte von einem Foodtruck. Morgen darf man zum Beispiel mit gedämpften Teigtaschen in die Tibetanische Küche hinein schnuppern. In den Wochen darauf gibt es unter anderem Spezialitäten aus der Balkanküche und die beste Currywurst weit und breit. Den Abschluss machen dann Pastavariationen aus dem Parmesan-Laib. Da läuft einem doch das Wasser im Mund zusammen.