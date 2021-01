Die Tage werden wieder kälter – da ist man natürlich auch mit einer dicken Winterjacke unterwegs. Doch im Auto sollte man die besser ausziehen. Darauf weist der ADAC auch in Starnberg nochmal hin. Denn bei einem dicken Anorak liegt der Sicherheitsgurt nicht richtig am Körper an. Selbst wenn man nur langsam fährt, ist die Verletzungsgefahr dadurch deutlich höher. Vor allem auch bei Kindern – bei ihnen kann der Gurt verrutschen und so sogar schwere Verletzungen verursachen.