Starnberg: Workshop in Tape-Art

Sich mit Klebeband einmal richtig austoben und eine Wand von oben bis unten bekleben – das können Kinder und Jugendliche an der Fassade des Starnberger Jugendzentrum Nepumuk. Die ganzen Pfingsferien lang wird es kostenlose bunte Tape Art Workshops darüber geben, was mit Klebeband künstlerisch alles möglich ist. Der Workshop ist für Kinder von acht bis elf Jahre am ersten Juni, die etwas älteren von zwölf bis 17 sind dann am 2. Juni dran. Bis morgen könnt Ihr Euch noch per E-Mail an carina.eisner@lra-starnberg.de anmelden.