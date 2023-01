Starnberger Nachbarschaftshilfe vor dem Aus

Die Nachbarschaftshilfe der Caritas hier in Starnberg steht vor dem Aus. Es fehlt am Geld, deshalb soll das Angebot Ende März eingestellt werden. Dutzende Hilfesuchende in Starnberg stünden dann alleine da. Abwenden lässt sich das Aus für die Nachbarschaftshilfe nur, wenn sich Spender oder Sponsoren finden. Laut Caritas geht es um 25 bis 27 Tausend Euro, die dieses Jahr fehlen. Wenn ihr mithelfen wollt, könnt ihr spenden: An den Caritasverband Starnberg, Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg, IBAN: DE34 7025 0150 0430 0766 79.