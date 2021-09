Starnberger See: Auf den Spuren der Kaiserin Sisi

Zwei royale Persönlichkeiten begeistern die Bayern schon lange: König Ludwig II. mit seinen prachtvollen Schlössern und seine Großcousine: die österreichische Kaiserin Sisi. Geboren und aufgewachsen ist sie am Starnberger See in Possenhofen. Und hier gibt es auch noch viele Spuren von ihr. Wo haben sich Sissi und Ludwig ihre geheimen Briefe hinterlegt? Wo standen ihre Pferde? Auf den Spuren der Kaiserin wandeln könnt ihr heute bei einer Führung. Los gehts heute Nachmittag um 14 Uhr am Bahnhof Feldafing. Die Führung dauert drei Stunden; Tickets gibts bei den Touristen Informationen der Region StarnbergAmmersee.