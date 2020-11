Starnberger See bekommt Deutschlands größtes Elektro-Seenschiff

Ein neues Ausflugsschiff mit Elektroantrieb soll die Flotte der Bayerischen Seenschifffahrt am Starnberger See vom nächsten Jahr an verstärken. Es sei das größte Elektro-Seenschiff Deutschlands, teilte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) am Freitag mit. «Das neue Schiff setzt ein großartiges Zeichen für Umwelt- und Klimaschutz: als erstes Schiff dieser Größe wird es 100 Prozent elektrisch und mit Ökostrom angetrieben.» Für die Gäste an Bord solle es sogar eine Ladestation für Elektrofahrräder geben.

Das für 300 Personen zugelassenen Schiff wird demnach 35 Meter lang und 8,20 Meter breit. Die Energieversorgung des Schiffes erfolge über ein Batteriesystem mit einer Leistung von rund 1600 kWh, das vollständig mit Ökostrom geladen werde. Die Bayerische Seenschifffahrt habe mit ihren Elektromotorbooten am Königssee bereits über 100 Jahre Erfahrung mit elektrischen Antrieben – mit dem neuen Schiff auf dem Starnberger See beschreite sie dennoch Neuland: Es ist deutlich größer, hat mehr Decks und einen Aufzug.

Das Schiff werde derzeit in der schifffahrtseigenen Werft fertiggestellt. Zur nächsten Saison soll es erstmals in See stechen. Der Name bleibt noch geheim – er wird traditionell erst zur Schiffstaufe bekannt gegeben.