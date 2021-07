Starnberger See: Kostenloser Audio-Guide-Spaziergang

Düster und schwarz liegt das Wasser unter dem Kahn, der Donner grollt, da finden wir den König leblos im Wasser treiben. So erinnert sich Fischer Lidl an die Nacht, als König Ludwig II im Starnberger See ertrank. Und jetzt können wir alle diese Geschichte hören und so in die Atmosphäre von damals abtauchen. Die Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung im Landkreis Starnberg hat einen Audioguide entwickelt. Sie hat an sieben Stationen zwischen Starnberg und Leoni Info-Tafeln mit QR-Codes aufgestellt. Jeder, der möchte, kann die Codes einfach abscannen und dann kostenlos den aufwendig produzierten Geschichten über den Märchenkönig lauschen.