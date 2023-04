Starnberger See: Verfahren gegen Bootsführer eingestellt

Mitten auf dem Starnberger See überfährt ein Boot einen Schwimmer. Seine Leiche wird erst Tage später gefunden. Ein dreiviertel Jahr nach diesem tragischen Unfall hat die Staatsanwaltschaft jetzt das Verfahren gegen den Bootsführer eingestellt. Er hatte demnach mehr als den notwendigen Abstand zum Ufer und war sogar am Steuer gestanden. Vermutlich hatte er, geblendet durch die Sonne, den Schwimmer übersehen. Der Vorfall im vergangenen Juli hatte eine Debatte ausgelöst, ob und wie sich Schimmer kennzeichnen müssen, die weit auf den See hinaus schwimmen.