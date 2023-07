Start der Sommerferien – Wo staut es sich am meisten?

Die Ferien beginnen und viele in Oberbayern fahren oder fliegen in den Urlaub. Doch leider gibt es auch in diesen Sommerferien ein paar angekündigte Baustellen, die man auf jeden Fall mit einplanen sollte. Auch hat der ADAC schon für manche Strecken eine Stauprognose herausgegeben. Welche das sind, haben wir hier für Euch zusammengestellt:

Auf der Autobahn:

Der ADAC hat einige Streckenabschnitte als besonders belastet eingestuft. Zusätzlich warnt er vor Reisen am letzten Juli-Wochenende, welches den Höhepunkt der Stauzeit darstellen dürfte.

Das sind die besonders belasteten Staustrecken in Bayern (jeweils in beide Richtungen):

• A 3 Frankfurt – Nürnberg – Passau

• A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

• A 7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

• A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

• A 9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München

• A 93 Inntaldreieck – Kufstein

Eine übersicht und eine Anschauliche Karte findet Ihr auf der Seite vom ADAC: Staukarte des ADAC

Zusätzlich zu der “normalen” Staubelastung wird auf einigen Strecken auch noch gebaut.

Die wichtigsten Baustellen für Euch im Überblick:

A8 München – Salzburg

Zwischen Holzkirchen und Anger wird es Langzeit und Tages-Baustellen geben. Deswegen kann es hier besonders oft zu Staus kommen.

Wollt Ihr in Richtung Italien und Kroatien, solltet Ihr Euch erfahrungsgemäß auf längere Reisezeiten ab dem letzten Schultag, den 28. Juli 2023, einstellen.

A93 Holledau – Regensburg

Hier ist die Strecke für ca. elf Kilometer nur stark eingeschränkt befahrbar: ein Streifen in Richtung Regensburg/Hof, in Richtung Holledau/München sind es immerhin zwei.

Autobahnring A99 Ostumfahrung München

Zwischen Aschheim/Ismaning und Kirchheim wird die Fahrbahn auf acht Spuren ausgebaut.

A95 München – Garmisch-Partenkirchen

Zwischen Wolfratshausen und Seeshaupt muss die Fahrbahn erneuert werden. Am Besten informiert Ihr Euch im Vorraus, wie gut man die Strecke befahren kann, und ob es besser ist, die Baustelle zu umfahren.

A96 bei Erkheim

Auch hier muss die Fahrbahn leider renoviert werden.

Münchner Flughafen:

Auch hier beginnt die Hauptreisezeit mit dem Ferienstart in Bayern. Die Fluggesellschaften planen insgesamt über 40.000 Starts und Landungen am Flughafen München, mit bis zu 1.000 Starts am Tag zu über 200 Zielen in 60 Ländern. Hiervon bleibt der Großteil Innereuropäisch, jedoch gehen auch insgesamt über tausend Flüge nach Nordamerika.

Eine Neuerung im Reiseangebot ist Taiwan, das seit November von EVA-Air angeflogen wird.

Am Flughafen selbst sind zusätzliche Mitarbeiter im Einsatz, die Euch bei Fragen oder Problemen helfen können. Sie sind erkennbar an Ihren Poloshirts.

Um das Reisen noch entspannter zu machen, empfehlen die Mitarbeiter, nach Möglichkeit vorab online einzuchecken, um lange Schlangen zu vermeiden. Eine Liste aller dafür wichtigen Links gibt es vom Flughafen hier.

Noch einfacher kann es werden, wenn man im Voraus die Reisebestimmungen der Airlines und die Regeln der Sicherheitskontrollen durchgeht. Der Münchner Flughafen gibt noch mehr Tipps für den Ferienstart. Reisetipps des Münchner Flughafen