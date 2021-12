Bummeln in der Heimat statt Shoppen im Internet. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit werben die Gemeinden wieder kräftig für ihre regionalen Geschäfte. Hier in Poing gibt genau dafür jetzt den Poing Gutschein. Der kann mit einem beliebigen Betrag aufgeladen werden. Einlösen geht dann bei 23 Händlern im ganzen Ort, vom Supermarkt über das Restaurant bis zum Friseur. Nach dem Willen der Gemeinde sollen es bald noch mehr werden. Ab morgen könnt ihr euch den Poing Gutschein holen.