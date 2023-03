Statt in Innsbruck landete er in Inning am Ammersee

Eigentlich wollte er nach Innsbruck, doch dann war er plötzlich in Inning am Ammersee. Die Polizei hat gestern Mittag auf einem Edeka Parkplatz einen verwirrten 87- jährigen mit seinem Auto aufgegriffen. Der sagte: Er komme aus Innsbruck und wolle nur in die Werkstatt bei sich um die Ecke. Das Ziel hat er wohl um ein paar Kilometer verfehlt. Durch eine ausführliche Streckenbeschreibung der Polizei und nach Absprache mit der Tochter des Mannes ist er dann wohl gegen 18:00 wieder daheim in Österreich angekommen.