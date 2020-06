Staus wegen weiteren Sommerferien

Jetzt wird es noch enger auf den Straßen: An diesem Wochenende werden viele Autofahrten im Stau enden. In Berlin, Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein beginnen die Ferien und aus Mecklenburg-Vorpommern rollt die zweite Reisewelle in Richtung Süden. Laut dem ADAC wird es bei uns vor allen auf den Autobahnen rund um München eng. Er geht auch davon aus, dass in dieser Saison wegen der Corona-Pandemie viel mehr Urlauber den Urlaub mit dem Auto unternehmen, als mit dem Flieger Auslandsreisen zu machen. Dazu kommen viele, die ganz auf den Urlaub verzichten und eher Tagesausflüge und spontane Kurztrips machen.