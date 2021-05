Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen im Landkreis Starnberg machens möglich – morgen organisiert der Rotary Club wieder sein jährliches Ramadama. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Feuerwehr in Steinebach. Wer mithelfen will braucht nur Handschuhe und Mundschutz mitbringen – die Hygieneregeln gelten natürlich trotzdem.