Stellplatz für Tiny House für Obdachlosen gesucht

Sabine Dindas aus Fürstenfeldbruck ist eine Heldin des Alltags. Die alleinerziehende Mutter hat eine eigene Organisation gegründet, um Obdachlosen in München und der Umgebung zu helfen. Mit 20 Mitstreitern zieht sie alle zwei Wochen los, um Obdachlose mit dem Nötigsten zu versorgen: Warmes Essen, Kleidung oder auch mal eine Brille. Und seit drei Jahren kümmert sie sich auch jeden Tag noch um Andi, 45, der sein Lager im Rothschwaiger Forst bei Fürstenfeldbruck aufgeschlagen hat. Er würde gerne wieder zurück ins normale gesellschaftliche Leben kehren. Doch dafür braucht man erst mal ein Dach über den Kopf. Das will ihn nun Sabine zusammen mit der Organisation Little Home und dem Toom Baumarkt Fürstenfeldbruck geben. Sie wollen für Andi ein Tiny House bauen, ein ganz kleines Haus, das trotzdem alles hat. Bad, Dusche, Schlafzimmer auf gerade einmal 3 Quadratmetern. Das wichtigste: So wäre Andi geschützt vor der Kälte im Winter.

Sabine braucht aber noch einen Stellplatz, wo das Tiny House stehen kann. Der Stellplatz muss nur drei bis fünf Quadratmeter groß sein. Es braucht weder Wasser- noch Stromanschluss. Das Tiny House ist autark. Und Sabine und ihre Mitstreiter werden sich natürlich weiter um Andi kümmern. Er soll auch nicht dauerhaft in diesem winzigen Haus bleiben. Es soll der erste Schritt zur Rückkehr zur Normalität sein.

Wer einen Stellplatz hat oder gerne selbst beim Projekt Peter mithelfen möchtet, findet hier den Kontakt.

Und wer die tolle Aktion mit Spenden unterstützen möchte, findet alle Infos dazu hier.